Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, ev kadınlarına Çanakkale Şehitliği gezisi sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, ev kadınlarına Çanakkale Şehitliği gezisi sözü verdi

Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, ev kadınlarına Çanakkale Şehitliği gezisi sözü verdi

Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan kadınlarla bir araya geldi. Ocak, seçildiği takdirde Alaplı'da bulunan ev kadınlarını Çanakkale Şehitliği'ne götürme sözü verdi.

24.02.2024 12:53  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan kadınlarla buluştu. Ocak, Alaplı'da bulunan ev kadınlarını Öğrencilere Çanakkale Şehitliği'ne gezi sözü verdi

Alaplı Ak Parti Belediye Başkanlığı için yola koyulan Recep Ocak, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Alaplı Belediye Başkanı adayı Recep Ocak projeleri içinde en çok dikkat çekeni özellikle kadın seçmenleri ilgilendiren seçim vaadi oldu.

Yeni Siteler Mahallesinde seçim çalışmalarını yürüten Ocak, bir araya geldiği ev kadınlarına belediye başkanı seçildiği takdirde ayrım yapmadan Bolu, Amasra, Çanakkale gezileri sözü verdi.

Seçim çalışmalarıyla ilgili olarak kadınlara seslenen Ocak; "Özellikle kadın seçmenlere seslenmek istiyorum. Sizlere şunun sözünü veriyorum. Eğer 31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanı olarak seçilirsem söz veriyorum. Masraflara belediyemizce karşılanmak şartı ile Amasra, Bolu ile Çanakkale Şehitliğine götüreceğiz. Çünkü analarımız, bacılarımız ve ablalarımız Çanakkale'ye gidecekler ve oranın manevi atmosferini ve ruhunu yaşayacaklar ki gençliğimizi gelecek nesillere daha manevi milli şuur ve bilinçle yetişmesine katkı sağlayacaktır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Recep Ocak, Çanakkale, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, ev kadınlarına Çanakkale Şehitliği gezisi sözü verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, ev kadınlarına Çanakkale Şehitliği gezisi sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement