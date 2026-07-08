Tarsus'a yeni kültür merkezi geliyor - Son Dakika
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Tarsus'a yeni kültür merkezi geliyor

Tarsus\'a yeni kültür merkezi geliyor
08.07.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinin kente önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Burada mesele kentimize sahip çıkma meselesidir.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinin kente önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Burada mesele kentimize sahip çıkma meselesidir. Her iki belediyenin ve meclis üyelerimizin katkısıyla Tarsus'a değer katacak kapsamlı bir çalışma ortaya çıkacak" dedi.

Tarsus Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinin daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla Tarsus Belediyesine ait bazı taşınmazların çevre düzenlemesi kapsamında 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Mersin Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu tahsisle birlikte projenin çevresiyle uyumlu, erişilebilir ve geniş kapsamlı bir yaşam alanı olarak düzenlenmesinin önü açıldı.

"Burada mesele kentimize sahip çıkma meselesidir"

Başkan Boltaç, kararın Tarsus için önemli bir iş birliği örneği olduğunu belirterek, kültür ve sanat alanındaki eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Boltaç, "Burada mesele kentimize sahip çıkma meselesidir. Her iki belediyenin ve meclis üyelerimizin katkısıyla Tarsus'a değer katacak kapsamlı bir çalışma ortaya çıkacak" dedi.

İklim değişikliğine karşı uluslararası iş birliği

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programı kapsamında Polonya'nın Warka Belediyesi ile yürütülen proje de meclis gündeminde yer aldı. İklim değişikliğine uyum ve azaltım uygulamalarının yerinde incelenmesi, iklime dayanıklı kentsel tasarım örneklerinin görülmesi ve iki belediye arasında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışma ziyareti oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Boltaç, projenin Tarsus'a yaklaşık 800 bin avroluk katkı sağlayacağını belirterek, seyahat ve çalışma giderlerinin proje bütçesinden karşılanacağını ifade etti. Projenin, Tarsus'un iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir kent kimliği kazanmasına katkı sunması hedefleniyor.

Tarsus Belediyesinden ücretsiz zirai dron desteği

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü envanterinde bulunan zirai ilaçlama dronunun üreticilerin hizmetine sunulmasına ilişkin ücret tarifesi meclis gündemine taşındı. Uygulamanın yalnızca teknik bir hizmet olarak değil, küçük üreticinin emeğini kolaylaştıracak önemli bir destek olarak ele alınması gerektiğini belirten Boltaç, konunun ilgili komisyonlarda detaylı şekilde değerlendirilmesini istedi.

Boltaç, Tarsus'un geniş kırsal coğrafyasında bazı üreticilerin engebeli ve ulaşımı zor arazilerde üretim yaptığını vurgulayarak, zirai dronun bu bölgelerde önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Uygulamanın büyük ölçekli işletmelerden çok dar gelirli, küçük arazilerde üretim yapan ve desteğe ihtiyaç duyan çiftçilere ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Bizim derdimiz piyasayla rekabet etmek değil, küçük üreticimizin yanında durmak, onun emeğini kolaylaştırmak ve üretimde devamlılığı desteklemek" dedi.

Komisyonlarda yapılacak değerlendirmelerin ardından hizmetin kapsamı, başvuru şartları ve ücret tarifesinin netleşmesi beklenirken, uygulamanın üreticilere planlı ve adil bir şekilde sunulması hedefleniyor.

İki isim önerisi komisyona sevk edildi

Hidroponik Çilek Serası ve Tıbbi Aromatik Bitki Distilasyon Tesisinin yer aldığı alana 'Tarsus Çiftçi Eğitim Merkezi - TARÇEM' isminin verilmesine ilişkin öneri, detaylı değerlendirme yapılmak üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Tarsus Belediyesine ait okuma salonuna 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Okuma Salonu' isminin verilmesine ilişkin önerge de ilgili komisyona sevk edildi. Boltaç, konuya ilişkin sürecin ilk kez belediye meclisinin değerlendirmesine sunulduğunu belirterek, isme ilişkin kararın demokratik usuller çerçevesinde ortak diyalog ve mutabakatla şekillenmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin Tarsus'a hayırlı olması temennisiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ali Boltaç, Çiftçilik, Politika, Tarsus, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarsus'a yeni kültür merkezi geliyor - Son Dakika

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