Başkan Büyükgöz Açıklaması - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılını değerlendirerek, gerçekleştirilen projelerle sessiz bir devrim yaptıkların ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi'nin göreve geldikleri zaman olan 466 milyon liralık borcunu, şu an ise 166 milyon liraya düşürdüklerini söyledi.

Belediye kaynaklarının doğru kullanımı sonrasında mali yapıda iyileşme meydana geldiğini aktaran Büyükgöz, "400 bin Gebzelinin emanetine sahip çıkıyoruz. Bu ekonomi ve pandemi şartlarında hangi belediye bu mali disiplini yakalayabilmiştir? Biz milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bu millete vefa borcumuzu ödeyeceğiz. 40 yıldır yaşadığımız Gebze'ye vefa borcumuzu ödemek için gayret ediyoruz. Bizim bu kentte damgamız var. Şu ana kadar sessiz bir devrim yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Hiçbir projemizden vazgeçmeyeceğiz"

Dövizdeki suni dalgalanmanın ister istemez projeleri etkilediğini dile getiren Başkan Büyükgöz, "Ancak biz hiçbir projemizden vazgeçmeyeceğiz. 570 milyon lira olan bütçemizi sıkıntıları görerek ek bütçeyle 590 milyon liraya çıkardık. Masada öz kaynak artışı sağlayacak gelirleri kenarda tuttuk. Personel giderleri artıyor, satın alma ve ihale giderleri de yükseliyor. Buna karşın planladığımız hiçbir projeden vazgeçmeyeceğiz ve gerekirse 1-2 defa daha ek bütçe yapacağız" diye konuştu.

"15 milyon kişiye hizmet verecek bir projeden söz ediyoruz"

Gebze'ye yapılacak olan Uluslararası Fuar Alanı ile ilgili de konuşan Başkan Büyükgöz, "Şu anda Gebze'nin bir fuar alanına ihtiyacı var. Bizim mevcutta bir fuar alanımız var ve büyük bir fuar alanı Gebze'ye yakıştığı kadar başka hiçbir yere yakışmaz. Yaklaşık 15 milyon kişiye hizmet verecek bir projeden söz ediyoruz. Fuar alanı projesini kıskanmasınlar. Bu işletmeyi içerisinde Gebze Belediyesi'nin de yer aldığı 5 kurum yönetecek. Şu anda projenin çalışmaları devam ediyor. Kimi yerlerin ruhsatları alındı, kimi yerlerinde ruhsat alma çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gebze'ye yakışan bir proje olacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ