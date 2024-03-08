Yunusemre Belediye Başkanı Kadın Personelleri Ziyaret Ederek Günlerini Kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret edip çiçek vererek günlerini kutladı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek veren Başkan Çerçi, günlerini kutladı. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Kadın toplumun en önemli yapı taşıdır. Yunusemre Belediyesi'nde onlarca kadın çalışanımızla birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Bünyemizde kurduğumuz 15 hanım lokalimizde hanımlarımız okuma yazma kursundan dokumacılığa, kuaförlükten dikiş nakışa kadar yaklaşık 40 branşta eğitim görüyor, meslek öğreniyor, spor yapıyor, sosyalleşme fırsatı buluyor. Lokallerimizin sayısını arttırmayı planlarken, kadınlara yönelik düzenlediğimiz girişimcilik kurslarıyla da kendi işlerinin sahibi olabilmeleri için destek veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MANİSA
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
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