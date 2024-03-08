Yunusemre Belediye Başkanı Kadın Personelleri Ziyaret Ederek Günlerini Kutladı

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret edip çiçek vererek günlerini kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek veren Başkan Çerçi, günlerini kutladı. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Kadın toplumun en önemli yapı taşıdır. Yunusemre Belediyesi'nde onlarca kadın çalışanımızla birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Bünyemizde kurduğumuz 15 hanım lokalimizde hanımlarımız okuma yazma kursundan dokumacılığa, kuaförlükten dikiş nakışa kadar yaklaşık 40 branşta eğitim görüyor, meslek öğreniyor, spor yapıyor, sosyalleşme fırsatı buluyor. Lokallerimizin sayısını arttırmayı planlarken, kadınlara yönelik düzenlediğimiz girişimcilik kurslarıyla da kendi işlerinin sahibi olabilmeleri için destek veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MANİSA