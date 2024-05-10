Başkan Durbay, kadın personellere Anneler Günü jesti yaptı

Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kadın personellerine özel bir jestle Anneler Günü'nü kutladı. Belediye binasında düzenlenen etkinlikte, Başkan Durbay, kadın çalışanlara çiçek hediye etti.

Anneler Günü'nü unutmayan Başkan Durbay, kadın çalışanların emeklerini takdir ederek, teşekkür etti. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, kadın çalışanlar Başkan Durbay'ın jestinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Başkan Durbay, kadın personellerin aynı zamanda anne rollerini başarıyla yerine getirdiklerini vurgulayarak, onların önemli ve değerli olduklarını ifade etti. Etkinlik, kadın çalışanların arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirirken, Anneler Günü'nün anlamını da bir kez daha hatırlattı. Başkan Durbay, tüm kadın çalışanlara Anneler Günü'nü kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - MANİSA