Başkan Önsay: "Cumhur İttifakı'nın yereldeki bileşenleri olarak, uyumlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - Son Dakika
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Politika

Başkan Önsay: "Cumhur İttifakı'nın yereldeki bileşenleri olarak, uyumlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başkan Önsay: "Cumhur İttifakı\'nın yereldeki bileşenleri olarak, uyumlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın yereldeki bileşenleri olarak uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

12.10.2024 18:02
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın yereldeki bileşenleri olarak uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç'ın annesinin vefatı dolayısıyla İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette aynı zamanda Kütahya adına istişareler de gerçekleştirdiklerini söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kurulan Cumhur İttifakı'nın yereldeki bileşenleri olarak, uyumlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak Kütahya'mızda yüzde 71'e ulaşan oy oranımızla Ege Bölgesi'nde birinci olarak büyük bir başarı gösterdik. Yerel seçim sürecinde Cumhurbaşkanımızın söylemiyle, 'Hayırda yarışmak' felsefesi içinde karşılıklı saygı içinde, centilmence seçim dönemini geçirmeye olağanüstü gayret ettik. İttifaka zarar verme noktasına gelen eylem ve söylemlere de gerekli müdahaleler ve ikazlarla mukabele ettik. Seçim sonrasında da her iki taraftan da benzer girişimlerde, eylemlerde bulunanları ikaz etmeye, uyarmaya devam edeceğiz" dedi.

"Üst düzeydeki ilişkileri yerelde aynı diyalog içerisinde devam ettireceğiz"

MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ile üst düzeydeki ilişkileri yerelde aynı diyalog içerisinde devam ettireceklerine vurgu yapan Önsay, "İttifakımızı güçlendirmek ve şehrimize daha fazla hizmet sağlayabilmek için var gücümüzle gayret göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle, fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Kenetlenerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, Kütahya'mız için bir olmak, birlik olmak demektir. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç'a ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat mensuplarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'yı kıymetli annesinin vefatı üzerine yapmış oldukları taziye ve aynı zamanda Kütahya adına gerçekleştirdikleri istişare ziyaretlerinden dolayı teşkilatıyla birlikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Cumhur İttifakı devam edecektir"

Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirten Başkan Alıç, "Yerel seçim sürecinde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin söylemiyle 'Önce vatan ve millet, sonra partim ve ben' felsefesi içinde karşılıklı saygı içinde, centilmence seçim dönemini geçirmeye olağanüstü gayret ettik. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, bizde çatlama olmaz. İttifakımız kaya gibidir. Kayaların parçalanması sonuç vermez. Cumhur İttifakı devam edecektir. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'a ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'ya ziyaretlerinden dolayı partimiz ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Önsay: 'Cumhur İttifakı'nın yereldeki bileşenleri olarak, uyumlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' - Son Dakika

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