BBP Genel Başkanı Destici: "Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir"

16.04.2022 05:14

BBP Genel Başkanı Destici: "Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir" Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici, "İnanıyoruz ki gün gelecek, zulüm bitecek ve bu zulümleri yapan siyonist İsrail bunun bedelini geçmiş asırlarda olduğu gibi en ağır şekilde ödeyecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: "Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir"

ANKARA - Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici, "İnanıyoruz ki gün gelecek, zulüm bitecek ve bu zulümleri yapan siyonist İsrail bunun bedelini geçmiş asırlarda olduğu gibi en ağır şekilde ödeyecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği iftar programına katıldı. İftar yemeğinden sonra konuşan Destici, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'in gelecekte bu saldırıların bedelini "geçmiş asırlarda olduğu gibi" en ağır şekilde ödeyeceğini dile getirdi. Doğu Türkistan ve İsrail olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Türk ve Müslümanların uğradığı zulümlere vurgu yapan ve İsrail'e tepki gösteren Destici, "İnanıyoruz ki gün gelecek, zulüm bitecek ve bu zulümleri yapan siyonist İsrail bunun bedelini geçmiş asırlarda olduğu gibi en ağır şekilde ödeyecektir. Müslümanlara saldırmaktan, Müslümanları öldürmekten, katletmekten vazgeçmesini bir kere daha buradan hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici: Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir
BBP Genel Başkanı Destici: Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir
BBP Genel Başkanı Destici: Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir

YORUMLAR
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İsrail, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Zulüm bitecek İsrail saldırılarının bedelini ödeyecektir' - Son Dakika


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