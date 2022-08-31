BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine iyileştirme talebi Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine iyileştirme talebi Açıklaması

31.08.2022 13:24

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ders ücreti hariç, yeni işe başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lira alması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ders ücreti hariç, yeni işe başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lira alması gerektiğini belirtti.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin düşük maaş aldıklarını belirten Destici, "Ders ücreti hariç yeni başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lirayla başlaması gerekir. Bu öğretmenlerimizin hakkıdır." diye konuştu.

Irak'taki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade eden Destici, Türkiye'nin, Irak'taki çatışmalar nedeniyle oluşacak olası bir göç dalgasına karşı tedbirini alması gerektiğine işaret etti. Mustafa Destici, "Irak'taki hadiselerin bir an önce sona ermesi, ülkenin tam bir huzura, barışa kavuşması öncelikli dileğimizdir." dedi.

Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizlerini hatırlatan Mustafa Destici, bu ülke ile zaman zaman çeşitli ihtilaflar yaşandığını söyledi. BBP Genel Başkanı Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunan halkı, yetersizliklerini hayali bir Türkiye tehdidiyle örtmeye çalışan, istikballerini ABD'ye sığınarak, ABD'nin kuklası olarak kurabileceklerini zanneden, hukuka, insan haklarına riayet edip barış içinde, huzurla yaşamak yerine, milli gelirlerini asla kazanamayacakları bir savaş adına silahlanmaya harcayan ve halkını yokluğa mahkum eden, yeteneksiz, bilgisiz, vizyonsuz, kifayetsiz, karikatür politikacılarla hesaplaşmalı ve kendi gelecekleri adına bu zihniyetten kurtulmalıdırlar."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine iyileştirme talebi Açıklaması - Son Dakika

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