BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili açıklamalara tepki gösterdi

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturmanın, maksatlı ve art niyetli olduğunu belirtti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında dün oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılmasına tepki gösterdi.

"Bozkurt" işaretinin, Ergenekon'dan beri Türklerin sembolü olduğunu, buna başka türlü anlamlar yüklemenin yanlış olacağını belirten Destici, "Merih Demiral kardeşimizi, Milli Takımımızı ve milletimizi hedef alanlar bilsinler ki, Türk'üz, Müslümanız ve inşallah şampiyon olacağız. Hepimiz Merih'iz, hepimiz bozkurtuz. Rahatsızlıklarının asıl sebebi, Türk kimliğimiz, İslam inancımız ve Milli Takımımızın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmasını ve Almanya İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili verdiği demeci, cahilce, maksatlı ve art niyetli bulduğunu kaydetti.