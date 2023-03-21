BBP Genel Başkanı Destici'nin paylaştığı fotoğraf tepki topladı

Selin vurduğu Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yaptığı bir paylaşım sosyal medyada tepki çekmişti. Söz konusu paylaşımda Destici, sel sularının içinde yağmur çizmesiyle yürürken, başını okşadığı çocuğun ise ayaklarında sadece terlik olduğu görülmüştü.

DESTİCİ'DEN TEPKİLERE YANIT NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

Destici, sosyal medya hesabından tepkilere yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve çocukların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkat çeken Destici, şunları söyledi: "Peki, her şeyi istismar etmeyi hayat tarzları haline getirenler bir şey yaptılar mı? Hayır. Yaptıklarından, söylediklerinden utandılar mı? Hayır. Afetler kadar bu utanmazlıkla da mücadele ediyoruz. Doğru da milletimiz de bizimle. Allah'ın inayetiyle tümüne karşı galip geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hemen peşine çocuklara çizme dağıtıldığı anlara ilişkin bir fotoğraf karesini de paylaşan Destici, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındaydık. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulan yardım malzemelerini, mümkün olan en hızlı şekilde bölgeye ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" notunu düştü.

ÇEKPASLA SOKAKLARI TEMİZLEMEYE YARDIM ETTİ

Öte yandan Destici, Şanlıurfa'da çamurla kaplanan sokakları çekpasla temizlediği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.