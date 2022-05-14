BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı

14.05.2022 11:49
BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez'de düzenlenen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, seçim çalışmaları kapsamında yaz döneminde çalışma yürütülecek illerde Divan ve MKYK üyeleri arasından görevlendirmeler yapılması kararlaştırıldı.

Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın 21 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılmasına karar verildiği belirtilen bildiride, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen ceza ve Yargıtay'ın onama kararı ile ilgili Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldığı, verilen cezaların tamamen hukuki nitelikte olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yerinde ve zamanında yapıldığı vurgulanan bildiride, "İsveç ve Finlandiya'nın bugüne kadar PKK terör örgütüne destekleri sebebiyle NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin belli şartları, müzakere ve kabulleri noktasındaki tavrı, 1980'de Yunanistan örneğinde olduğu gibi bir hataya düşülmeyeceğinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olması, gayet yerinde ve zamanında yapılmış bir duruştur." ifadelerine yer verildi.

Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak meydana gelen hayat pahalılığı ile mücadele konusunda partinin ekonomik kurulu tarafından yapılan çalışmaların gözden geçirildiği hatırlatılan bildiride, BBP tarafından yaptırılan seçmen tercihlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları üzerinde istişareler yapıldığı ve yol haritası belirlendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici'den Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret BBP Genel Başkanı Destici'den Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yargıtay, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:56:40. #1.13#
SON DAKİKA: BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement