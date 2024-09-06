Belarus, Japon Büyükelçiyi Casusluk İddiaları Nedeniyle Çağırdı

Politika

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın "casusluk faaliyetlerini" protesto etmek amacıyla ülkenin Minsk büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Belarus'ta bir Japonya vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alınması iki ülke arasında krize neden oldu. Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Minsk Büyükelçisi Hiroyuki Yamamoto'nun ülkenin "casusluk faaliyetlerini" protesto etmek amacıyla bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anatoly Glaz yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, Japon vatandaşının işlediği suçların cezasının mahkeme tarafından belirleneceğini söyledi. Japon tarafının bu suçun kamuoyundan gizlenmesi ve medyada gösterilmemesi yönünde talepte bulunduğunu ifade eden Glaz, "Bu talepler hukuki dayanağı olmadığı için dikkate alınmadı" dedi.

"Egemenliğimizi ihlal eden hiçbir eylem kabul edilemez"

Tüm soruşturma prosedürlerinin Belarus yasalarına ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Glaz, Japon vatandaşının konsoloslukla iletişim kurmasının sağlandığını, medyayla temas kurabildiğini, avukat sağlandığını ve soruşturmada gönüllü olarak iş birliği yaptığını belirtti.

Belarus'un konuyla ilgili Japon tarafıyla daha fazla temas kurmaya açık olduğunu kaydeden Glaz, "Yabancı istihbarat servislerinin ülkemizin egemenliğini ihlal eden hiçbir eylemi kabul edilemez" dedi.

Gözaltına alınmıştı

Rusya'nın en büyük müttefiklerinden biri olan Belarus, Çarşamba günü ülkenin sınır bölgeleri ve askeri tesisleri hakkında istihbarat topladığı iddia edilen bir Japon vatandaşının ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. Gomel şehrinde gözaltına alınan Nakanishi Masatoshi'nin ülkedeki sosyal ve ekonomik şartlar, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" girişiminin uygulanışı ve Ukrayna sınırındaki durum hakkında bilgi toplamakla görevli olduğu iddia edilirken, şahsın aynı zamanda ülkenin askeri tesislerini görüntülediği kaydedilmişti. Eşi Belaruslu olan şüphelinin daha önce ülkedeki bir üniversitede Japonca dersleri verdiği ve Japon kültürü ile ilgili bir sergi düzenlediği belirtilmişti. - MİNSK