Belçika Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Politika

BELÇİKA Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin, 2 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.