Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl İdare Şube Başkanları Toplantısında Vatandaşa Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Vurguladı

Politika

İl İdare Şube Başkanları Toplantısında kurum müdürleri ile bir araya gelen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Vatandaşa hizmet odaklı bir çalışma anlayışı ile daima onların yanında ve yardımcıları olmalıyız. Onların emeklerini, ümitlerini, hayallerini boşa çıkarmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

İdarede birliğin sağlanması, kurumların koordineli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak üzere İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Uğur Tutkan, Malik Çalışır, Fahri Onay ve İbrahim Gökmen ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Devletin, tüm kurumlarıyla birlikte bir bütün olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Devletimizin bütünlüğü ve gücü, kurumlar arası uyum ve koordinasyon sayesinde sağlanır. Bu nedenle, görevlerimizi yerine getirirken birbirimizle iletişim halinde olmalı, bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmalıyız. Yerel yönetimlerimizden, güvenlik güçlerimize kadar her kurum, vatandaşlarımızın refahı için el ele vermelidir" diye konuştu.

Kamu kurumlarında, vatandaşa nazik ve kibar davranılması gerektiğine dikkat çeken Vali Usta, "Vatandaşlarımız bizlere devletin makamında oturan yetkili kişiler olarak saygıları sunuyor, taleplerde bulunuyor. Kamu kurumlarına gelen bu insanlar, en kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet sunmamız gereken insanlar. Vatandaşa hizmet odaklı bir çalışma anlayışı ile daima onların yanında ve yardımcıları olmalıyız. Onların emeklerini, ümitlerini, hayallerini boşa çıkarmak gibi bir lüksümüz yok. Bunu yaparken de kendi dairemizin düzgün çalışması, mesaisine dikkat etmesi, vatandaşa kibar ve nazik davranması son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri kendi alanlarına giren konular hakkında söz alarak yapmış oldukları çalışmalara dair katılımcılara bilgi verdi. - BİNGÖL