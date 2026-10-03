BİNTSO'da seçimi Kadir Çintay'ın Mavi Listesi 10 meslek grubunun 9'unda kazandı - Son Dakika
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BİNTSO'da seçimi Kadir Çintay'ın Mavi Listesi 10 meslek grubunun 9'unda kazandı

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BİNTSO\'da seçimi Kadir Çintay\'ın Mavi Listesi 10 meslek grubunun 9\'unda kazandı
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Kadir Çintay'ın başkanlığındaki Mavi Liste, BİNTSO'nun meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde 10 meslek grubunun 9'unda kazandı. 2 bin 371 üyeden yaklaşık 2 bininin sandığa gittiği bildirilen seçimlerde yeni dönem komiteleri ve meclis üyeleri belirlendi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BİNTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Kadir Çintay'ın başkanlığındaki Mavi Liste, 10 meslek grubunun 9'unda seçimleri kazandı.

Bingöl iş dünyasının yakından takip ettiği BİNTSO'nun 2026 yılı seçimlerinde üyeler, yeni dönemde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 371 üyeden yaklaşık 2 bininin sandığa gittiği bildirildi.

10 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde Kadir Çintay'ın başkanlığındaki Mavi Liste, 9 grupta kazanarak öne çıktı. Seçimlerle birlikte BİNTSO'nun yeni döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlendi.

Kaynak: İHA
PolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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