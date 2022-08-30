Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2022 11:24
Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Garnizon Komutan Vekili Hüseyin Çelik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu kutlama programı, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Törene Ahlat Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Teğmen Süleyman Bilgehan Loğoğlu, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı. - BİTLİS

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Yayla bayramlarında güreşle tanışan itfaiyeci, Avrupa ve dünya şampiyonu oldu Yayla bayramlarında güreşle tanışan itfaiyeci, Avrupa ve dünya şampiyonu oldu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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