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BM Genel Sekreteri, Yemen'deki saldırıların ardından taraflara barış çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Yemen'deki saldırıların ardından taraflara barış çağrısı yaptı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik düzenlediği saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, tüm taraflara Kızıldeniz'de barış ve istikrar adına durumu daha da tırmandırmamaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, Yemen\'deki saldırıların ardından taraflara barış çağrısı yaptı
12.01.2024 - 21:49,  Güncelleme: 21:51
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik düzenlediği saldırıların ardından tüm taraflara Kızıldeniz'de barış ve istikrar adına durumu daha da tırmandırmamaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere ait noktalara düzenlediği saldırılar bölgedeki gerilimi artırdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter ilgili tüm taraflara Kızıldeniz ve bölgenin daha geniş bir kısmında barış ve istikrar adına durumu daha da tırmandırmamaları çağrısında bulunuyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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