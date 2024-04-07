Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Politika

Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile yeni dönemin meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 2024 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda bir araya geldi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde meclis açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Tamer Mandalinci şunları söyledi:

Kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanarak; hesap verilebilir, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek zorundayız. Bu konudaki fikir ve önerilerinizi önemsediğimi bilmenizi isterim. Bu mecliste Bodrum'un yararına kararlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dikkat etmemiz gereken bazı hususları belirtmek isterim: Tek bir merkezimiz var: Halkçı belediyecilik! Bu nedenle; vatandaşımızın mutluluğunu her şeyin önüne koymalıyız. Kent imkanları ve gelirlerini adil ve hakça bölüştürmeye özen göstermeliyiz" dedi.

Ortak akılla, iş birliğiyle Bodrum için daha iyiye, daha güzele ulaşmak uğruna meclis üyeleri ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Mandlinci, "Bodrum'umuzu kalkındırmak için hep beraber üretecek, kentimizi birlikte yücelteceğiz. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacak, kamu yararını önceleyen iş birlikçiler olarak uzlaşma-uyum-müzakere ile ortak paydada buluşarak kararlar alacağız. 'İşimiz Gücümüz Bodrum' olacak. Şimdiden iş birliğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kendisine destek verenleri de unutmayan Mandalinci, "Ellerini her zaman omuzumda hissettiğim Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, kıymetli meclis üyelerine minnettarım. Her konuda olduğu gibi siyaset hayatımda da destekleriyle beni güçlendiren sevgili ailem; annem, babam, kıymetli eşim, akrabalarıma ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hepiniz iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Mazeretlerin oylanması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 22. Maddesi Gereği 'Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Denetim Raporu'nun' meclis bilgisine sunulması ile devam eden mecliste ilk olarak iki yıl süreyle görev yapacak olan meclis başkanlık divanı belirlendi. - MUĞLA