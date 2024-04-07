Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.

07.04.2024 18:44  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile yeni dönemin meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 2024 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda bir araya geldi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde meclis açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Tamer Mandalinci şunları söyledi:

Kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanarak; hesap verilebilir, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek zorundayız. Bu konudaki fikir ve önerilerinizi önemsediğimi bilmenizi isterim. Bu mecliste Bodrum'un yararına kararlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dikkat etmemiz gereken bazı hususları belirtmek isterim: Tek bir merkezimiz var: Halkçı belediyecilik! Bu nedenle; vatandaşımızın mutluluğunu her şeyin önüne koymalıyız. Kent imkanları ve gelirlerini adil ve hakça bölüştürmeye özen göstermeliyiz" dedi.

Ortak akılla, iş birliğiyle Bodrum için daha iyiye, daha güzele ulaşmak uğruna meclis üyeleri ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Mandlinci, "Bodrum'umuzu kalkındırmak için hep beraber üretecek, kentimizi birlikte yücelteceğiz. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacak, kamu yararını önceleyen iş birlikçiler olarak uzlaşma-uyum-müzakere ile ortak paydada buluşarak kararlar alacağız. 'İşimiz Gücümüz Bodrum' olacak. Şimdiden iş birliğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kendisine destek verenleri de unutmayan Mandalinci, "Ellerini her zaman omuzumda hissettiğim Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, kıymetli meclis üyelerine minnettarım. Her konuda olduğu gibi siyaset hayatımda da destekleriyle beni güçlendiren sevgili ailem; annem, babam, kıymetli eşim, akrabalarıma ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hepiniz iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Mazeretlerin oylanması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 22. Maddesi Gereği 'Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Denetim Raporu'nun' meclis bilgisine sunulması ile devam eden mecliste ilk olarak iki yıl süreyle görev yapacak olan meclis başkanlık divanı belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 19:02:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement