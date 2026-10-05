Bosna Hersek\'te Becirovic ve Cvijanovic yeniden seçildi, Filipovic Hırvat üyeliğini aldı

Bosna Hersek'te bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği yarışında Boşnak üyeliğinde Denis Becirovic, Hırvat üyeliğinde Darijana Filipovic ve Sırp üyeliğinde Zeljka Cvijanovic zaferlerini ilan etti.

Bosna Hersek'te bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde halk, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal, entite ve kanton düzeylerinde parlamento üyelerinin seçimi için oy kullandı. Oyların yüzde 95'ine yakının sayılmasıyla ortaya çıkan ilk resmi sonuçlara göre, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin mevcut Boşnak üyesi Denis Becirovic ve mevcut Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, yeniden seçildi. Konseyin Hırvat üyeliğine ise Darijana Filipovic seçildi.

Yayımlanan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için yarışan Boşnak adaylardan Denis Becirovic, yaklaşık yüzde 38 oranında oy aldı. Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) adayı Bakir İzzetbegoviç'in oy oranı ise yaklaşık yüzde 34 oldu. Bosna Hersek Partisi'nin (SBiH) adayı Semir Efendic'in oy oranı yaklaşık yüzde 26, Daha İyi Bir Gelecek İçin Birlik (SBB) Partisi'nin adayı Fahrudin Radoncic'in oy oranı ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kaldı.

Cvijanovic konseyin Sırp üyeliğine yeniden seçildi

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyeliğine yeniden seçilen Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde kullanılan oyların yaklaşık yüzde 55'ini aldı.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyeliğine ise Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği'nin (HDZ) adayı Darijana Filipovic seçildi. Filipovic, oyların yüzde 46'sından fazlasını alarak açık farkla kazandı. Başkanlık Konseyinin mevcut Hırvat Üyesi Zeljko Komsic liderliğindeki Demokratik Cephe (DF) tarafından desteklenen aday Slaven Kovacevic'in oy oranı yüzde 30 seviyesinde kaldı.

Parlamento seçimlerinde SDA önemli çıkış elde etti

Bosna Hersek'te ulusal düzeydeki parlamento seçimlerinde ülke genelinde en çok oyu Demokratik Eylem Partisi (SDA) aldı. Oyların yüzde 90'ından fazlasının sayılmasıyla ortaya çıkan duruma göre Temsilciler Meclisi seçiminde SDA, yaklaşık yüzde 20 oranında oy alarak en büyük Boşnak partisi unvanını korudu.

Sırp partisi SNSD yüzde 16,44 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 9,39 ile üçüncü ve en büyük Hırvat partisi konumundaki HDZ ise yüzde 8 oranında oyla üçüncü sırada yer aldı.

Demokratik Eylem Partisi (SDA), Boşnak ve Sırpların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesindeki parlamento seçimlerinde açık ara farkla önde yer aldı.

Becirovic: "Bölgemizin geleceği, Rus modelini benimsemekte değil, Avrupa modelinde"

Sonuçların kesinleşmesinin ardından zaferini ilan eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi mevcut Boşnak üyesi Denis Becirovic, "Özgürlükçü, antifaşist ve sivil Bosna Hersek yaşıyor. Dokuz ay önce benden çekilmemi, vazgeçmemi istiyorlardı. Vazgeçmedim ve kazandık" dedi.

Dış politikadaki siyasi stratejik yönelimlerde değişiklik olmayacağını açıklayan Boşnak siyasetçi, "AB ve NATO yolunda ilerlemeye devam etmeli, bölgesel iş birliğini teşvik etmeli ve bunun için çalışmalıyız" dedi.

Bölgeye de bir mesaj veren Becirovic, "Bölgemizin geleceği Rus modelini benimsemekte değil, Avrupa modelindedir. AB'ye mesajım ise Bosna Hersek'e yardım etmeleridir. AB'nin değerleri, Bosna Hersek'te savunuluyor" ifadelerini kullandı.

İzzetbegovic: "Maalesef kaybettim ama SDA kazandı"

SDA Başkanı Bakir İzzetbegoviç, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında SDA'nın aldığı sonuçlardan memnun olduğunu ve 2022 genel seçimlerine nazaran daha iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi. İzzetbegoviç, "Maalesef kaybettim ama SDA kazandı. Bu kez aldığım sonuç, SDA'nın elde ettiği sonuca kıyasla biraz daha düşük. Durumu değerlendirecek ve bunun nedenlerini inceleyeceğiz. SDA'nın Devlet Başkanlığı üyesi çıkarması için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

İzzetbegoviç, SDA'nın parlamento seçimlerinde elde ettiği sonuçların adından hükümet kurulması sürecinde vazgeçilmez bir ortak olacağını söyledi.

Ayrılıkçı Sırp lider Dodik zafer ilan etti

İlk sonuçların belli olmasının ardından ayrılık yanlısı Sırp lider Milorad Dodik, liderliğini üstlendiği Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın (SNSD) tüm düzeylerde zafer kazandığını ilan etti. Partililere seslenen Dodik, "Tüm düzeylerde zaferimizi ilan ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 20 yıl önceki sonuca benzer bir sonuç" dedi.

Partisinin başarısını ABD Başkanı Donald Trump'a atfeden Sırp lider, "Trump'ın muhteşem zaferi olmasaydı, bugün muhtemelen siyaseten ölü durumda olurduk. Ancak yeni ortam sayesinde siyasi galipler biziz" ifadelerini kullandı.

Dodik liderliğindeki SNSD, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi, Bosna Hersek Parlamentosu, Sırp Cumhuriyeti (RS) Entite Başkanlığı ve RS Entite Parlamentosu seçimlerinde de Sırp seçmenler arasında en fazla oyu elde eden parti oldu.