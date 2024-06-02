Büyükkarıştıran'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Hakan Karaman kazandı - Son Dakika
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Politika

Büyükkarıştıran'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Hakan Karaman kazandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Hakan Karaman kazandı.

02.06.2024 21:02  Güncelleme: 21:11
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Büyükkarıştıran'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Hakan Karaman kazandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Hakan Karaman kazandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde Demokrat Sol Parti Adayı Hakan Karaman 2 bin 59 oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. CHP, İl Seçim Kuruluna 2 kısıtlı vatandaşın oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine seçim iptal olmuştu. Bugün Büyükkarıştıran beldesinde yenilenen seçimlerde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP kazandı

3 okuldaki 16 sandıkta 4 bin 537 vatandaş oy kullanırken, 114 oy geçersiz sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy, DSP Adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy, AK Parti Adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi Adayı Fatih Şafak 11, MHP Adayı Erkan Tezcan 8, SP Adayı Yusuf Berber 3 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy ile tekrar belediye başkanı oldu. Partililer konvoy yaparak sonuçları kutladı.

Büyükkarıştıran\'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Hakan Karaman kazandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Büyükkarıştıran'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Hakan Karaman kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükkarıştıran'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Hakan Karaman kazandı - Son Dakika
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