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Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi - Son Dakika

Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi

11.01.2022 11:17
Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı Ocak ayı toplantısının ilk birleşimi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı Ocak ayı toplantısının ilk birleşimi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin de katılımıyla meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclis toplantısının birinci gündem maddesi olan mecliste denetim komisyonunun için seçim yapıldı. Yapılan oylamada Ahmet Haşim İnan 25, Osman Uludağ 24, Hayati Dedeoğlu 24, Tayyar Yetim 25 ve Leyla Yavuzer 21 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçilirken atılan 4 oy ise boş çıktı.

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti. Bayuk, aynı gün içerisinde kutlanan Ziraat Mühendislerinin 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Gününü de unutmadı.

2022 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan denetim komisyonuna seçilen meclis üyelerine başarılar diledi. Kaytan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisimiz 2021 yılını oldukça verimli tamamladı. Ülkemiz ve bizler de geçtiğimiz yıl içerisinde sıkıntılarla boğuştuk. 2022 yılının daha huzurlu, sıhhat ve afiyet içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gündemlerimizden en önemlisi ve birinci maddesi denetim komisyonunun seçimiydi. Denetim Komisyonumuz seçilmiş oldu. Tayyar Yetim, Hayati Dedeoğlu, Ahmet Haşim İnan, Osman Uludağ ve Leyla Yavuzer arkadaşlarımız 2021 yılına ait olan çalışmalar noktasında denetimlerini meclis adına yürütecekler. Komisyona seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi
Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi
Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi
Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi

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Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Haşim, Şanlıurfa, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükşehir meclisi denetim komisyonu üyeleri belirlendi - Son Dakika


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