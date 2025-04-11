Çameli Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibine 365 Gün Sıcak Yemek Desteği

Çameli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilçede bulunan ihtiyaç sahibi kişilere 365 gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı iş birliği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çameli Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler ihtiyat sahibi kişilere ulaştırılıyor. Yılın her günü 100 kişi olarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine yemek desteği sağlanıyor. Çameli belediyesi proje kapsamında 1 yılda toplam 36 bin 500 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Proje kapsamında açıklamada yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, " Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediyemiz iş birliğinde hayata geçirilen sosyal yardım projesi kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca aşevinde hazırlanan sıcak yemekler ulaştırıldı. Her gün düzenli olarak ortalama 100 kişiye ulaştırılan bu hizmetle, 365 gün boyunca toplamda 36.500 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bu anlamlı çalışma, hem toplumsal dayanışmayı pekiştirdi hem de ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ