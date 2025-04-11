Çameli Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine 365 Gün Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine 365 Gün Sıcak Yemek Desteği

Çameli Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibine 365 Gün Sıcak Yemek Desteği

Çameli Belediyesi, 365 gün boyunca ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek desteği sağlıyor. Proje kapsamında Aşevi'nde hazırlanan yemekler, her gün ortalama 100 kişiye ulaştırılarak toplamda 36.500 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

11.04.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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Çameli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilçede bulunan ihtiyaç sahibi kişilere 365 gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı iş birliği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çameli Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler ihtiyat sahibi kişilere ulaştırılıyor. Yılın her günü 100 kişi olarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine yemek desteği sağlanıyor. Çameli belediyesi proje kapsamında 1 yılda toplam 36 bin 500 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Proje kapsamında açıklamada yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, " Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediyemiz iş birliğinde hayata geçirilen sosyal yardım projesi kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca aşevinde hazırlanan sıcak yemekler ulaştırıldı. Her gün düzenli olarak ortalama 100 kişiye ulaştırılan bu hizmetle, 365 gün boyunca toplamda 36.500 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bu anlamlı çalışma, hem toplumsal dayanışmayı pekiştirdi hem de ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine 365 Gün Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine 365 Gün Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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