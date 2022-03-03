Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

03.03.2022 13:54
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı eşiyle birlikte bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika


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