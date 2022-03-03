Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı eşiyle birlikte bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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