Bakan Kurum'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki

28.08.2022 18:15
Bakan Kurum'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" sözlerine tepki gösterdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını iddia ederek, "Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" açıklamasına tepki gösterdi. Her şeyin değişip CHP'nin değişmeyeceğini aktaran Kurum, "İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Kemal Kılıçdaroğlu, milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İklim Değişikliği, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki - Son Dakika

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