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CHP, askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve GATA'nın yapılandırılmasını bekliyor - Son Dakika
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CHP, askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve GATA'nın yapılandırılmasını bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak askeri hastanelerin yeniden açılması ve askeri hekimlere yönelik tıp fakültesi ve eğitim hastanesi olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (GATA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden ayrılarak...

CHP, askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve GATA\'nın yapılandırılmasını bekliyor
29.12.2023 - 13:36,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak askeri hastanelerin yeniden açılması ve askeri hekimlere yönelik tıp fakültesi ve eğitim hastanesi olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (GATA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden ayrılarak yeniden yapılandırılmasını bekliyoruz" dedi.

CHP'li Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, 22-23 Aralık'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet dileyerek, "Harekatlardaki kayıplarımızın ardından, askeri hastanelerin neden kapatıldığı ve bu kayıplarda askeri hastanelerin sivil hastane olarak hizmet verir hale gelmesinin rolünü sorgulama zamanı gelmiştir. Bilindiği üzere GATA dahil, Türkiye'nin dört bir yanında kurulu 34 asker hastanesi, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında bir OHAL KHK'sı ile Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilmiştir. Bu hastanelerden iki tanesi kapatılmış, 24 tanesi bulundukları illerdeki devlet hastanelerine ek bina olarak poliklinik hizmeti verir hale getirilmiştir. Bağımsız hastane olarak hizmet veren hastaneler ise askeri hastane niteliğini kaybetmiş, yatak sayıları çok azaltılmış halde Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedirler. Özlük haklarını kaybeden hekimler ve sağlık personelinin önemli bir kısmı emekli olmuş, kalanların ise görev yerleri değiştirilmiş ve değişik hastanelerde görev yapmak üzere tayin olmuşlardır. Tecrübeli ekiplerin dağılması, özellikle harp cerrahisi gibi alanlarda doktor eğitimi ve müdahale yeteneğini olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.

'ASKERİ HASTANELERİN AÇILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA'

Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahlardan kaynaklanan yaralanmalara karşı tedavi yöntemleri ile hava, uzay, su altı hekimliği, harp cerrahisi gibi çok özel uzmanlık gerektiren alanların sivil tıp fakültelerinin eğitim müfredatında bulunduğunu hatırlatan Şahbaz, "GATA ve askeri hastanelerin devri ile askeri hekimliğin yüz yılı aşkın tecrübesi ortadan kaldırılmıştır. GATA ve askeri hastanelerin hizmet verdiği dönemde ihtiyaç halinde gönderilen tecrübeli ve yetkin ekiplerce hızla ilk müdahale, değerlendirme ve transferin yapıldığı bir sistem yok edilmiştir. Dünyanın önemli ordularının neredeyse tamamının kendine bağlı sağlık hizmetleri ve buna bağlı uzmanlık alanları mevcut iken, etrafı adeta ateş çemberinde olan ve sürekli askeri harekatta bulunan, dünyanın en büyük ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sağlık sisteminin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Askeri hastanelerin tekrar açılacağı söylemlerine rağmen henüz somut hiçbir adım atılmamıştır. Kuzeyinde ve güneyinde sürekli çatışmaların yaşandığı istikrarsız bir bölgede ve terör tehdidi altındaki ülkemizde askeri hastanelerin açılması büyük bir önem arz etmektedir. Alanında uzman hekim ve sağlık personelinin bulunduğu askeri hastanelerin varlığı olası bir saldırıda yaralanan askerlerin hayatta kalma şansını çok artıracaktır. İktidar tüm modern ordularda var olan ve yüz yılı aşkın tecrübeyle katkıları ortada olan askeri sağlık sistemini kurmak için neyi beklemektedir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak askeri hastanelerin yeniden açılması ve askeri hekimlere yönelik tıp fakültesi ve eğitim hastanesi olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden ayrılarak yeniden yapılandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gata, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve GATA'nın yapılandırılmasını bekliyor - Son Dakika


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