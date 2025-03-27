CHP'de İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini açıkladı.

Özel, TBMM'de partisinin kapalı grup toplantısına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin oylamanın yapıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "Partimizin tüzüğü gereğince milletvekili grubumuz en az 20 milletvekili ile önerebiliyordu. Çok sayıda milletvekilimizin önerisiyle aday adayı unvanı kazanmış olan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü yapılan seçimlerde 1 milyon 750 bin üyemizden 1 milyon 653 bin 887'sinin oylarını aldığı CHP sandıklarında ve 13 milyon 844 bin 70 vatandaşımızın oyunu aldığı dayanışma sandıklarıyla toplam 15 milyon 497 bin 957 oy alarak ön seçimin galibi olmuş ve kullanılan neredeyse geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuza bildirilmek üzere Parti Meclisimizde bugün oylanmıştır. Parti Meclisimizdeki tüm üyelerin oy birliğiyle önerilmiştir. Biraz önce milletvekili grubumuzda üç kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir. Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi gördüğünden burada değildir. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Özel, tutuklanan cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu için cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Maltepe'de miting yapacaklarını ifade ederek, "O mitinge başta gençleri, 19 Mart başarısız darbe girişimini 23 Mart'ta püskürtmüş olan herkesi, o gün o coşkuya yetişememiş, erişememiş, gönlü orada olan herkesi bundan sonra artık baskılar değil, tutuklamalar değil, gerginlikler değil, umut olsun diyen herkesi Maltepe'deki büyük mitinge davet ediyoruz. Anadolu'yu davet ediyoruz. İstanbul'u davet ediyoruz. Trakya'yı davet ediyoruz. Bayram arifesinde bir büyük demokrasi bayramının arifesinde olduğumuzu birlikte yaşamak istiyoruz. Tatile gideceklere bir gün geç gidin, arife günü demokrasi bayramının da arifesini hep birlikte yaşayalım diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA