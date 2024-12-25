CHP'den Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Asgari Ücret Tepkisi

Murat Emir, asgari ücreti yetersiz buldu ve CHP grubu olarak Genel Kurulda yer almadıklarını açıkladı.

25.12.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Günlerdir beklenen ve haftalardır tartışılan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin dün açıklandığını belirten Emir, "Bu rakam, yoksulluk, açlık, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz." dedi.

Yeni asgari ücretin, işveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakam olduğunu iddia eden Emir, işverenlerin, çalışanlara layık gördüğü rakama iktidarın boyun eğdiğini söyledi.

Emir, CHP grubu olarak bugün Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Genel Kurulda, böylesine yakıcı bir sorun varken, milyonların gözü Meclisteyken, 'acaba benim emeğimin sömürülmesine Meclis ne yapacak?' diye bakıyorken, başka bir kanunun, başka konuların görüşülmesini doğru ve uygun bulmuyoruz. Daha önce söylemiştik; gerçek enflasyon yüzde 80, olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz' demiştik. Bugün burada olmayacağız. Bugün milletvekili grubumuzu genel merkezimizde topluyoruz. Önümüzdeki yol haritasını konuşacağız. Buradaki tartışmaları, yani halkımızın gündeminde olmayan, asgari ücreti, yoksulluğu, açlığı, konuşmayan gündemi, biz gerçek gündemimiz kabul etmiyoruz."

Murat Emir, konuşmasının ardından Genel Kurul salonundan ayrıldı. CHP sıralarında hiçbir milletvekilinin yer almadığı görüldü.

MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, Gaziantep'in 103 yıl önce, 11 ay süren direnişin sonunda düşman işgalinden kurtulduğunu anımsattı.

Savaşmaktan ve mücadeleden korkmayan bir milletin bağımsızlığını koruyacağını ve dünya milletleri arasındaki asil yerini her zaman muhafaza edeceğini vurgulayan Atay, "Türk milleti tarih boyunca bu yüksek mevkiini hiçbir zaman yitirmedi." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Asgari Ücret, Murat Emir, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:19:00. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.