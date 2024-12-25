CHP'den Asgari Ücret Tepkisi

Politika

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Günlerdir beklenen ve haftalardır tartışılan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin dün açıklandığını belirten Emir, "Bu rakam, yoksulluk, açlık, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz." dedi.

Yeni asgari ücretin, işveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakam olduğunu iddia eden Emir, işverenlerin, çalışanlara layık gördüğü rakama iktidarın boyun eğdiğini söyledi.

Emir, CHP grubu olarak bugün Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Genel Kurulda, böylesine yakıcı bir sorun varken, milyonların gözü Meclisteyken, 'acaba benim emeğimin sömürülmesine Meclis ne yapacak?' diye bakıyorken, başka bir kanunun, başka konuların görüşülmesini doğru ve uygun bulmuyoruz. Daha önce söylemiştik; gerçek enflasyon yüzde 80, olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz' demiştik. Bugün burada olmayacağız. Bugün milletvekili grubumuzu genel merkezimizde topluyoruz. Önümüzdeki yol haritasını konuşacağız. Buradaki tartışmaları, yani halkımızın gündeminde olmayan, asgari ücreti, yoksulluğu, açlığı, konuşmayan gündemi, biz gerçek gündemimiz kabul etmiyoruz."

Murat Emir, konuşmasının ardından Genel Kurul salonundan ayrıldı. CHP sıralarında hiçbir milletvekilinin yer almadığı görüldü.

MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, Gaziantep'in 103 yıl önce, 11 ay süren direnişin sonunda düşman işgalinden kurtulduğunu anımsattı.

Savaşmaktan ve mücadeleden korkmayan bir milletin bağımsızlığını koruyacağını ve dünya milletleri arasındaki asil yerini her zaman muhafaza edeceğini vurgulayan Atay, "Türk milleti tarih boyunca bu yüksek mevkiini hiçbir zaman yitirmedi." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.