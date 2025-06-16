CHP'den İsrail-İran çatışmasına sert eleştiri - Son Dakika
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Politika

CHP'den İsrail-İran çatışmasına sert eleştiri

16.06.2025 14:29
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Murat Emir, İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak uluslararası müdahalelere karşı durulması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Ne diyorlar, 'İran'ı düşüreceğiz, rejimi de değiştireceğiz.' Hani sizin derdiniz nükleer silahlardı? Hani nükleer silahları önlemek için mücadele ediyordunuz?" dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 Kasım 2023'te CHP 38. Olağan Kurultayını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kurultayla ilgili 1 yıl boyunca herhangi bir tartışma yaşanmadığını kaydeden Emir, "Ama CHP'nin yükselişini görenler, direncini kıramayanlar, '19 Mart darbesi'nden sonra, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine koyduktan sonra CHP'yi çökertemeyeceklerini, bu rüzgarın altında kalacaklarını, koltuklarını kaybedeceklerini görenler, CHP'ye bir operasyon başlatma gayretine düşmüşlerdir." diye konuştu.

Emir, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaya değinerek, "Günlerdir İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek İran'a yaptığı saldırısını konuşuyoruz, gözümüz orada. Çocuklar, siviller katlediliyor. Sınır ihlalleri yapılarak füzeler gönderiliyor, hedef gözetilmiyor ve dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede sınır değişikliklerine ve dış müdahalelerle yapılacak rejim değişikliklerine karşı olduklarını vurgulayan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyorlar, 'İran'ı düşüreceğiz, rejimi de değiştireceğiz.' Hani sizin derdiniz nükleer silahlardı? Hani nükleer silahları önlemek için mücadele ediyordunuz? Nükleer programa uymaya gelen, anlaşmak üzere olan, anlaşma çabaları gösteren İran'ı bombalayarak aslında temel hedefinizin İran'ı düşürmek, İran'da bir rejim değişikliği yapmak, yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin sondan bir önceki halkasını yaşama geçirmek olduğunu apaçık görüyoruz."

Her seviyede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve bütün uluslararası seviyelerde bu savaşa karşı çıkılması, diplomasiye bir fırsat verilmesi gerektiğini belirten Emir, "Aynı şekilde, nükleer silahların arındırılması meselesi çok önemlidir. Türkiye burada da aktif rol oynamalıdır. Çevremizdeki istikrarsızlıkların her yönüyle bizi etkileyeceğini de görmek gerekiyor." dedi.

Herkesin dilinde, "İsrail bize saldıracak mı?" sorusunun olduğunu dile getiren Emir, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve yakın ve uzak bütün tehlikeleri görüp tedbirlerini alacağını vurguladı.

Emir, şunları kaydetti:

"Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası politikada ulusal güvenliği için alacağı, almayı düşündüğü her türlü önlemin yanında, arkasında oluruz. Burada hiçbir tereddüdümüz yok ama 'İsrail bize saldıracak' korkutmalarıyla Türkiye'deki toplumsal uyanışı susturmaya kalkmanızı asla kabul etmiyoruz. Daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok adalet, daha çok ekmek, AŞ diyeceğiz. Ama 'boşverin şimdi bunları, İsrail bize saldırıyor, savaş kapımızda, sırası değil derseniz' ki diyorsunuz, bunu asla kabul etmiyoruz. 86 milyon hem ulusal bütünlüğünü korur, hem düşmanlarına gözdağı verir hem de demokrasisini, ekmeğini ve sandığını korumayı bilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den İsrail-İran çatışmasına sert eleştiri - Son Dakika

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