CHP'den Meral Akşener'e yanıt: Alacak verecek ilişkisi içinde değiliz - Son Dakika
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CHP'den Meral Akşener'e yanıt: Alacak verecek ilişkisi içinde değiliz

28.06.2023 15:46

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'den istedikleri 15 milletvekiliyle ilgili sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'den yanıt geldi. Emre, ittifakta bulunan partilerin alacak verecek ilişkisi içinde olmadıklarını belirtti ve kimseden alacaklı olmadıklarını iddia etmediklerini söyledi.

Seçim sonrası büründüğü sessizliğini partisinin olağan kurultayında bozan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." demişti. Bu sözlere CHP kanadından ilk yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'den geldi. Emre, "İttifakta bulunan partilerin yani siyasette biz bir alacak verecek ilişkisi içerisinde değiliz. Biz kimseden alacaklı olduğumuzu iddia etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 VEKİLİN BEDELİNİ ÖDEYEMEDİK"

Geçtiğimiz hafta sonu İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, hem parti içine hem de muhalefete önemli mesajlar verdi. Akşener, "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" dedi.

"ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ İÇİNDE DEĞİLİZ"

Akşener'in bu sözlerine CHP'den yanıt geldi. Bir yayına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "İttifakta bulunan partilerin yani siyasette biz bir alacak verecek ilişkisi içerisinde değiliz. Biz kimseden alacaklı olduğumuzu iddia etmiyoruz. Dolayısıyla bize kimsenin borçlu olup olmadığı yönünde de özel olarak bir şey söylemesini beklemiyoruz. Bunları kamuoyuna yönelik olarak almak lazım. Bizim buradaki muradımız, ben televizyon programlarında defalarca söyledim. Muhalefet bloğu içerisinde yer alan partiler ve onların liderlerinin birçoğunun oradan koptuğu ve birçoğunun da iktidarın el açtığı liderler ve partiler olduğunu gözden kaçırmayalım. Bu insanlar iktidar tarafında yer alsalardı alabilecekleri her koltuğu alabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika CHP'den Meral Akşener'e yanıt: Alacak verecek ilişkisi içinde değiliz - Son Dakika


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