CHP eski il başkanının siyasi yasak almasına neden olan tartışması AYM'de - Son Dakika
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CHP eski il başkanının siyasi yasak almasına neden olan tartışması AYM'de

27.05.2022 16:34
CHP eski il başkanının siyasi yasak almasına neden olan tartışması AYM'de

2013 yılında parti binasına astığı pankart ile siyasi yasak ve tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Kırşehir eski İl Başkanı Yılmaz Zengin'in süreci AYM'ye taşındı.

2013 yılında parti binasına astığı pankart ile siyasi yasak ve tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Kırşehir eski İl Başkanı Yılmaz Zengin'in süreci AYM'ye taşındı.

Eski İl Başkanı Zengin 2013 yılında, 17-25 Aralık soruşturmaları üzerine dört bakan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın fotoğraflarının da olduğu afişleri il ve ilçe binalarına asma kararı almış, sonrasında ise Bilal Erdoğan'ın 'Siyasetçi olmadığı, toplumda tanınan biri olmadığı, fotoğrafının kullanılarak kişilik haklarının zedelendiği' iddiasıyla yargılanmıştı.

İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Bilal Erdoğan'ın fotoğraflarının izinsiz olarak 'kişilik haklarına zarar verecek' şekilde kullanıldığını belirterek CHP'nin ve Zengin'in ayrı ayrı 15'er bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. CHP'nin karara ilişkin yaptığı itirazların reddedilmesinin ardından dosya AYM'ye taşındı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Kırşehir, Mahkum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP eski il başkanının siyasi yasak almasına neden olan tartışması AYM'de - Son Dakika


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