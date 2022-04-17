CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

17.04.2022 19:31

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı. Hakkında kredi kartı dolandırıcılığından 7 ayrı suç kaydı olduğu iddia edilen Karagöl'ün MYK üyeliği düşürüldü ve görevden alındı.

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl Balıkesir'de tutuklandı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl'ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

İHRAÇ EDİLECEK

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kredi Kartı, gençlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı - Son Dakika
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