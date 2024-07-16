CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fındıkta maliyetin önemli bir unsur olduğunu belirterek, fındık taban fiyatının enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olması gerektiğini ifade etti. Adem, yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılan fındık üreticisinin alın teri ve emeğinin gasbedildiğini savunarak, hükümeti gerekli adımları atmaya davet etti.

16.07.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır." ifadesini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta en önemli unsurlardan birinin maliyet olduğunu dile getirdi.

Bir kilogram fındığın maliyetinin 117,46 lira olduğunu, üreticinin de buna göre bir fiyat beklediğini belirten Adem, şunları kaydetti:

"Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 liralık maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Özellikle fındık üreticisi artan maliyetler karşısında zarar ediyor. Bu nedenle fiyat açıklanırken fındık girdi maliyetleri göz önünde bulundurulmalı. Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır."

Yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılan fındık üreticisinin, alın teri ve emeğinin gasbedildiğini savunan Adem, "Fındık üreticisi, artan maliyetler ve düşük fiyatlarla başa çıkamıyor. Üreticisinin hak ettiği değeri alabilmesi için hükümeti gerekli adımları atmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
16:05 IMF, Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6’ya çıkardı IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6'ya çıkardı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 17:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement