CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvete ilişkin açıklama - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet olayını değerlendirerek, " Türkiye'de amacımız demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü getirmek. Hiç bir zaman kul hakkının yenmemesini sağlamak. Şuan yargı süreci devam ediyor. Biz de yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yargı kararını verecek" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Heyet ilk olarak Bozüyük ilçesinde parti mensupları ve belediye başkanıyla bir araya geldi. Ardından Bilecik Belediyesini ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindekiler ardından il, ilçe ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

"Önümüzdeki dönemde yargı kararını verecek"

Burada bir açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun, "Yerel yönetimler olarak yaklaşık 16 ilde 50'inin üzerinde ilçemizi ziyaret ettik. Belediyelerimizle ilgili sorunları yerinde tespit ediyoruz. Çözüm önerilerimizi aktarıyoruz. Onların yaptığı hizmetleri değerlendiriyoruz. Bu anlamda bir çok belediyemizi ziyaret ediyoruz. Bilecik Belediyesinde üzücü bir olay yaşandı. Bu anlamda biz ziyaretimizi Bilecik'e çevirdik. Bugün ilk olarak Bozüyük Belediyemizi sonrasında Bilecik Belediyemizi ziyaret ettik. İl ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldik. Oturduk süreci konuştuk, tartıştık. Onların görüşlerini aldık. Tüm görüşleri arkadaşlarımızla birlikte raporladık. Bu raporu genel merkeze taşıyarak, orada değerlendireceğiz. Daha sonrasında bu sonucu açıklayacağız. Tabi yaşanan süreç üzücü. Ama biz hak, hukuk, adalet diye yola çıktık. Adaletten hiç bir zaman sapmayacağız. Türkiye'de amacımız demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü getirmek. Hiç bir zaman kul hakkının yenmemesini sağlamak. Şuan yargı süreci devam ediyor. Bizde yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yargı kararını verecek" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. - BİLECİK