CHP Sözcüsü Öztrak, ekonomideki büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak, ekonomideki büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.08.2022 13:46
CHP Sözcüsü Öztrak, ekonomideki büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyümesine ilişkin, "Büyümeden, çalışanlar nasiplenmemiş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyümesine ilişkin, "Büyümeden, çalışanlar nasiplenmemiş. Emekçilerimizin pastadan aldığı pay artmamış. Tersine küçülmüş." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin, 2022'nin ikinci üç ayında yüzde 7,6 büyüğünü hatırlattı.

"Peki, en çok kim büyümüş? Bankalar ve finans kesimi. Yani faiz lobisi. Faiz lobisindeki büyüme yüzde 27. Ülkenin geliri 1 büyürken, faiz lobisinin geliri 3,5 büyümüş." görüşünü savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Büyümeden, çalışanlar nasiplenmemiş. Emekçilerimizin pastadan aldığı pay artmamış. Tersine küçülmüş. İki yıl önce milli gelirden yüzde 37 pay alan emekçi, şimdi yüzde 25 pay alır hale gelmiş. Aradaki fark sermayenin yani zenginin cebine taşınmış. Zengin, daha da zengin olmuş. Peki, TÜİK'in defterindeki şişme ne pahasına sağlanmış? Tüm makyajlamalara rağmen yüzde 36 olan enflasyonu yüzde 80'e çıkarma ve cari açığın hızla artması pahasına. Türkiye defteri şişirmek için dışarıya daha bağımlı hale gelmiş. Nasreddin Hocanın borç ödeme fıkrasına benzeyen model 6 ayda patlamıştır. Bu yönetimin ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir tıkanıp kalmıştır. Rahatlıkla 1,5- 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacakken, 800 milyar dolarlara sıkışılmıştır. Bu tıkanıklıktan kurtulmanın ilk adımı bellidir. Seçim, derhal seçim. Biz hazırız. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlarla ekonomiyi ayağa kaldıracağız."

Hem içeriye hem de dışarıya güven verecek tutarlı, sürdürülebilir bir kalkınma stratejisini uygulayacaklarını anlatan Öztrak, Türkiye ekonomisini ilk 20 ligine kısa sürede yeniden sokup, ilk 15 ekonomi arasına getireceklerini, kişi başına geliri 20 bin dolarlara taşıyacaklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak, ekonomideki büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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