CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 'un Kurtköy ilçesinde ikamet eden Aras'ın evine konuk olan Kılıçdaroğlu, sanatçı ve ailesiyle sohbet etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.