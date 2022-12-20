CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu bugün 13.30'da TBMM'deki grup toplantısında ağırlayacak - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu bugün 13.30'da TBMM'deki grup toplantısında ağırlayacak

20.12.2022 08:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta 2 yıl 7 ay hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün 13.30'daki partisinin TBMM grup toplantısında ağırlayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün TBMM'de düzenlenecek CHP grup toplantısına davet etti. Bu daveti kabul eden İmamoğlu bugün Meclis koridorlarında olacak, saat 13.30'da başlayacak olan toplantıyı salondan takip edecek.

HAPİS CEZASI SONRASI BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Kararın ardından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal ederek İstanbul'a geçmiş, Saraçhane'de İmamoğlu ile bir araya gelmişti. 6'lı masa liderleri de İmamoğlu'nun yanında olarak destek vermişti.

"SARAÇHANE ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENDİM"

Kılıçdaroğlu, dün de İmamoğlu'nun hapis cezası almasının ardından vatandaşlara Saraçhane'de toplanma çağrısı yapması hakkında konuşmuştu.Bu çağrıyı sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya'da sosyal medyadan öğrendim bu çağrıyı. Bu nedenle Meral Hanım da gidip katıldı, saygı duymak lazım. Tepki göstermesini doğal karşılamak lazım. Zaten daha sonra biz de tepki gösterdik. Bilgim yoktu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. Ama Ekrem Bey'i iki kez aradım gelişmeler konusunda bilgi aldım." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu bugün 13.30'da TBMM'deki grup toplantısında ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu bugün 13.30'da TBMM'deki grup toplantısında ağırlayacak - Son Dakika
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