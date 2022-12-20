CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu bugün 13.30'da TBMM'deki grup toplantısında ağırlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün TBMM'de düzenlenecek CHP grup toplantısına davet etti. Bu daveti kabul eden İmamoğlu bugün Meclis koridorlarında olacak, saat 13.30'da başlayacak olan toplantıyı salondan takip edecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Kararın ardından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal ederek İstanbul'a geçmiş, Saraçhane'de İmamoğlu ile bir araya gelmişti. 6'lı masa liderleri de İmamoğlu'nun yanında olarak destek vermişti.
Kılıçdaroğlu, dün de İmamoğlu'nun hapis cezası almasının ardından vatandaşlara Saraçhane'de toplanma çağrısı yapması hakkında konuşmuştu.Bu çağrıyı sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya'da sosyal medyadan öğrendim bu çağrıyı. Bu nedenle Meral Hanım da gidip katıldı, saygı duymak lazım. Tepki göstermesini doğal karşılamak lazım. Zaten daha sonra biz de tepki gösterdik. Bilgim yoktu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. Ama Ekrem Bey'i iki kez aradım gelişmeler konusunda bilgi aldım." ifadelerini kullanmıştı.
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