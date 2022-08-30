CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi

30.08.2022 20:26
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Amasya'ya giderken Çorum'da çay molası vererek, millet ittifakı üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Amasya'ya giderken Çorum'da çay molası vererek, millet ittifakı üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Amasya'ya giderken Çorum'da çay molası verdi. Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Çoşkunsu ve partililer tarafından karşılandı. Herhangi bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, millet ittifakı üyeleri ve partililerle çay içtikten sonra Çorum'dan ayrılarak Amasya'ya hareket etti. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi - Son Dakika
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