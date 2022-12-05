Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye vura vura AK Partililere çıkıştı: Çocuk gibi ağlamayın - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye vura vura AK Partililere çıkıştı: Çocuk gibi ağlamayın

05.12.2022 19:44

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) 2023 yılı bütçe görüşmelerinde iktidara zehir zemberek sözlerle yüklenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin Sayıştay adına kamu kurumlarının harcamalarını denetleme görevini yerine getirmediğini söyledi. Sık sık sözü kesilen Kılıçdaroğlu, eliyle defalarca kürsüye vurarak, "Çocuk gibi ağlamayın bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye" diye seslendi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda başladı. Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunu gerçekleştirdi. İYİ Parti, MHP ve HDP adına genel başkanlar ya da grup başkanvekilleri tarafından yapılan konuşma sonrası kürsüye CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

"SİZİN NASIL SEÇİLDİĞİNİZİ DE ÇOK İYİ BİLİYORUM"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Meclis'te gergin anlar yaşandı. AK Parti'ye sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, TBMM'nin Sayıştay adına kamu kurumlarının mali faaliyetlerini denetleme görevini yapmadığını belirtti. AK Parti sıraları sık sık Kılıçdaroğlu'nun sözünü kesti. AK Partili vekillerin, "Meclis başkanını biz seçtik" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Sizin nasıl seçildiğinizi de çok iyi biliyorum" yanıtını verdi.

"ÇOCUK GİBİ AĞLAMAYIN"

AK Parti sıralarından yükselen itiraz sesleri üzerine Kılıçdaroğlu, defalarca kürsüye vurarak, "Gelelim başka bir konuya ağlamayın arkadaşlar. Ağlamayın. Bütçe geldi güzel. Bu bütçe gelirin nasıl toplanacağını nasıl harcanacağını bize anlatan bütçe. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bit bütçe. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi. Hiç merak etmeyin. Çocuk gibi ağlamayın bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel. Gel gel buraya gel buraya" ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTO, SAYIŞTAY ADINA BÜTÇEYİ DENETLER"

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bütçeyi parlamento yapar ama bir şey daha yapar. Parlamento kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Parlamentonun öyle de bir görevi yapar. Denetimi Sayıştay aracılığıyla yapar. Sayıştay der ki, 'Sen benim adıma TBMM'nin kabul ettiği kesin hesap kanunu ve bütçeyi denetleyeceksin. Acaba bürokrasi, acaba yürütme organı bunu doğru harcadı mı harcamadı mı?" Ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. 160. madde. 'Sayıştay TBMM adına bütçe harcamalarını denetler' diyor.

"SİZ BUNU İÇİNİZE SİNDİRİYOR MUSUNUZ, SİNDİRİYORSUNUZ"

Gelelim diğer konuya. Sayıştay denetledi. Özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurum faaliyet raporu hiç yayınlamadı. Ne demektir. 17 kurumu yöneten kişiler diyorlar ki, 'Ne demek Meclis ya. Bırakın, ne demek Sayıştay. Raporu bile yayınlamıyorum. Gidin kime anlatırsanız anlatın.' Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? Sindiriyorsunuz. Zaten sorun buradan başlıyor.

"BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ ARKADAŞLAR"

32 kurum faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında Sayıştay'a bilgi vermiyor. Yani TBMM adına denetim yapan kuruma 'Ben sana bilgi vermem' diyor. 'Meclis'miş. Ne Meclis'i kardeşim? Nereden çıktı Meclis?'. 'Bilgi vermiyorum' diyor. Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar sorun buradan kaynaklanıyor."

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye vura vura AK Partililere çıkıştı: Çocuk gibi ağlamayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye vura vura AK Partililere çıkıştı: Çocuk gibi ağlamayın - Son Dakika
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