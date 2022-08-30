CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da konuştu Açıklaması

30.08.2022 20:12
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Amasya'ya gelen Kılıçdaroğlu, kent girişinde partililer tarafından karşılandı.

Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı döneminde Amasya'nın çok önemli bir yeri bulunduğunu, bu nedenle Amasya'ya 30 Ağustos'ta gelmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün çok kamplaştığını, bu kamplaşmadan Türkiye'yi çıkartacaklarını ifade eden, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum çok parlak değildir ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz, bu ülkede hep beraber birlikte yaşayacağız. Kim ne derse desin bu güzel ülkeye demokrasiyi getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu beraber yapacağız, birlikte yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Birliktelik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok, beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Eğer biz hep beraber birlikte olursak yenemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Türkiye fakirleşti, farkındayım, Türkiye ayrıştı, farkındayım. Türkiye kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor, farkındayım. Türkiye'de derin bir yoksulluk var bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. En büyük gücümüz de sizlersiniz, sizlerden güç alıyoruz, sizlerle yola çıktık, sizlerle hep birlikte Türkiye'yi aydınlatacağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından özel bir otelde yapılacak Kanaat Önderleri Toplantısı'na geçti.

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Kılıçdaroğlu: 'Yasaklar Doğru Değil. Yasaklıyorsunuz. Korkudan. 7 Milyon 700 Bin Genç İlk Defa Oy Kullanacak, Bu Beyleri Gönderecek' Kılıçdaroğlu: 'Yasaklar Doğru Değil. Yasaklıyorsunuz. Korkudan. 7 Milyon 700 Bin Genç İlk Defa Oy Kullanacak, Bu Beyleri Gönderecek' Kılıçdaroğlu: 'İmam Hatiplileri İstismar Konusu Yapmak İstiyorlar. Kılıçdaroğlu: 'İmam Hatiplileri İstismar Konusu Yapmak İstiyorlar.
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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