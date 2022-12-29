Seçimlere doğru 6'lı masada yeni kriz mi doğuyor? Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday önerisine İYİ Parti'den de veto - Son Dakika
Üye Girişi

Seçimlere doğru 6'lı masada yeni kriz mi doğuyor? Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday önerisine İYİ Parti'den de veto

29.12.2022 22:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı Masa için, "çoklu aday" önerilerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından İYİ Parti'den de veto geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız" ifadelerini kullandı.

2023 genel seçimlerine yaklaştıkça, 6'lı Masa'daki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar da alevlendi. Muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı merak edilirken, son günlerde 6'lı Masa'daki liderlerden gelen açıklamalar, "çoklu aday" ihtimalini gündeme getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında, "Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız" derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Çoklu aday olur mu? Biz hiç konuşmadık, altılı masada konuşulmadı. Gelirse konuşulur" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yaptığı, çoklu aday çıkışlarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından İYİ Parti cephesinden de veto geldi. Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, çoklu aday önerisine kapalı olduklarını söyledi. Zorlu, "13. Cumhurbaşkanı'nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız" dedi.

Zorlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesini ortaya koyduk. Biz, İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür."

Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, çoklu aday önerisine sıcak bakmadıklarını belirtmişti. Babacan, "Çoklu aday aslında ortak aday belirlemeyi becerememek demek bana göre. O örneği 2018'de yaşadık tekrar yaşamanın anlamı yok. Biz masaya oturduğumuz ilk günden beri ortak aday, ortak politikalar, geçiş sürecinin yol hareketi dedik. Bizim çizgimiz aynen böyle devam ediyor. Bu sürece hep beraber sahip çıkacağız. 6'lı masada kimse ezen de değil ezilen de değil konuşa konuşa götürüyoruz her şeyi. Türkiye için başaracağız bunu." diye konuşmuştu.

YORUMLAR
500
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çarpıcı uyarı: Gerekirse bu gece giderim Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çarpıcı uyarı: Gerekirse bu gece giderim Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son ne konuştu? Canlı yayında paylaştı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son ne konuştu? Canlı yayında paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Kürşad Zorlu, Ali Babacan, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçimlere doğru 6'lı masada yeni kriz mi doğuyor? Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday önerisine İYİ Parti'den de veto - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı
23:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya jet yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan bey!
23:06 Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı
22:45 Pele'nin vefatını öğrenen Beşiktaşlı Josef'ten duygusal sözler: Kabullenmek kolay değil
22:30 Futbolun iki efsanesi artık aramızda değil! İşte Pele ve Maradona'dan kalan son görüntü...
22:03 Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi
21:53 Tehlikeli gerilim! Çin savaş jeti ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı
21:55 Futbol efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu
21:35 Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil
21:35 İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcuttur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 23:48:44. #1.13#
SON DAKİKA: Seçimlere doğru 6'lı masada yeni kriz mi doğuyor? Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday önerisine İYİ Parti'den de veto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement