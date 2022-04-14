Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Son Dakika