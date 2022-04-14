CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

14.04.2022 00:58
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA

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CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Son Dakika


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