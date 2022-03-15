CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil"

15.03.2022 22:33

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, dün AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu'na değinerek, "Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil. Amaçları 'biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz'. Bunun için bir düzenleme yapıyorlar. Kardeşim sen milletin sesini bilmiyor musun? Millet artık kararını vermiş. Seni yolcu edecek. Seçim Kanunu'nu ister sabah değiştir, ister öğle değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim. Koltuk için değil ülkenin geleceği, refahı, huzuru için siyaset yapılması gerekiyor. Hiç meraklanma seni oradan paşa paşa göndereceğiz. Bugüne kadar en kıdemli hakim sandık başkanıydı. 'En kıdemli hakim olmasın da bizim hakim olsun'. İster sizin hakim olsun, ister Anayasa Mahkemesine atadığın şaibeli başkan olsun, ister senin yandaşın olsun... Seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz kardeşim. Sen sandığı getireceksin, demokratik yollarla seni paşa paşa göndereceğiz" dedi.

Diyarbakır ziyaretine de değinen Kılıçdaroğlu, "Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim, bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Boşanma sayılarının ne kadar arttığını biliyorlar mı? İşsizlik bütün kötülüklerin anası. Beylerin umurunda mı, hayır. Daha vahim olanı uyuşturucu. Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor. Fakirsen ona göre, paran varsa ona göre uyuşturucu var.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Amaçları Seçim Kanunu'nda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil' - Son Dakika


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