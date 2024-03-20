Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz umudun ittifakıyız, biz sevginin ittifakıyız, biz kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat biz kucaklaştırıyoruz." dedi.

Özel, Atatürk Alanı'nda partisince düzenlenen Trabzon Mitingi'nde, çay üretiminin önemi, çay üreticisinin sorunları ve hazırladıkları çay kanunu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Taban fiyat uygulamasının olmamasının çaydaki en büyük sıkıntı olduğunu savunan Özel, "Devletin ilan ettiği çay fiyatının, ÇAYKUR'un fiyatının tüm özel sektör için taban fiyat olmasını, bunun dışında alışveriş yapmanın yasaklanmasını, cezai müeyyidesinin olmasını talep ediyoruz. Ayrıca organik çay için baştan fiyat ilan edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Özgür Özel, çay üreticine banka seçme hakkı ve promosyon hakkı da istediklerini dile getirerek, "Çay üreticisini gözümüz gibi biliyoruz, gözümüzden sakınıyoruz, arkasında duruyoruz." ifadesini kullandı.

Çay fiyatlarını eleştiren Özel, "11 liralık çay fiyatı geçen seneden bu seneye hakkaniyetli bir uyarlama olursa 25 lira olmalıdır. 25 lira taban fiyat olmalıdır." görüşünü paylaştı.

"Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasındayız, sonuna kadar takipçisiyiz"

Özel, fındığın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındığa gelince orada dünya pazarı çıkmış 70 ila 130 milyar dolara, yüzde 70'ini biz üretiyoruz ancak dünya devi şirketler bizimle kedinin yumakla oynadığı gibi oynuyorlar. Fındık meselesinde çok akılcı bir projeye, fındık üreticisinin birliklerinin güçlendirilmesine, uluslararası tekellerin üzerimizde oynanan oyunlarının kırılmasına, mazot desteğine, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilmemesine, 4 doların altında fındığa işlem yapılmasına en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır."

Trabzon için fındığın önemli olduğunu kaydeden Özel, fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasında durduklarını ve bunun sonuna kadar takipçisi olduklarını aktardı.

"Emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor"

Özgür Özel, emeklilerin sorunlarına ilişkin şunları söyledi:

"3 Kasım 2002, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret. Doğru mu? 1,5 asgari ücret hiç size dokunmasalar, hiç düzeninizi bozmasalar, hiç size ilişmeseler 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira ama bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. O 10 bin lira bakın nereden nereye gelmiş. 3 Kasım 2002'de emekli en düşük emekli maaşını çekse şuradaki kuyumcuya gitse 8 çeyrek altın alıyor, bugün 10 bin lirayı alın, aynı kuyumcuya gidin, 2 bilemedin 2,5 çeyrek altın alıyor. "

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerine yönelik de eleştirilerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Bundan tam 9 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey dedi ki 'Emeklilere birer maaş ikramiye'. Dediler ki 'Veremezsiniz'. Sonra 7 Haziran'da çoğunluğu kaybettiler. 1 Kasım seçimlerine giderken dediler ki 'Biz de vereceğiz'. 3 sene kul haklarının üzerlerine yattılar. Yani 3 ramazan, 3 kurban, 6 ikramiyeyi söz verdikleri halde vermediler. Sonra seçim gelirken 2018'de bin lira yatırdılar. Biz dedik ki 'Bir maaş olacaktı, bin lira yetmez'. Bakın bizim beğenmediğimiz bin lira o gün 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi bayram ikramiyesi 3 bin lira. '2 Nisan'da yatıracağım'. diyor. Al 3 bin lirayı git kasaba 6 kilo kıyma alıyor. Sizin 30 ramazan sofranızdan, 30 iftar, 30 sahur ve gelen bayram sofranızdan, dolabınızdan ve mutfağınızdan, çoluğun çocuğun, torunun kursağından sadece 6 senede tam 18 kilo kıyma eksilmiş. Git bugün bir kilo kıyma iste, kim kime veriyor? 18 kilo kıyma, yani emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. O yüzden isyanımız büyük, itirazımız büyük, bütün şehirleri geziyoruz, o şehirlerle ilgili hesaplar yapıyoruz."

Özel, çay, simit fiyatları ve emekli maaşları ile kira fiyatlarına yönelik söylemleriyle konuşmasını bölen 2 kişiyi yanına çağırıp mikrofon uzattı.

Vatandaşların düşüncelerini dinleyen Özel, "Dün Ahmet Kaya (CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı) dedi ki 'Çay her yerde 10 lira, meydanda 15 lira, 20 lira, bazı mekanlarda 25 lira'. Dedi ki 'Emekli o meydana ancak böyle kuru kuru mitinge geliyor ya da oturuyor millet yiyor içiyor, emekli orada oturuyor'. Dedim ki 'Ahmet gel, Trabzonlulara bir müjde verelim'. Aklımıza yattı. Bakın en önemli vaadi ben söylüyorum. Seçimden sonra gelip bakacağım bu meydana, Ahmet emekliler çay bahçesi yapacak, 1,5 liraya çay satacak. Söz veriyorum." dedi.

Özgür Özel, bayram üstü otobüs bileti fiyatlarının da yüzde 60 zamlandığına işaret ederek, "600-700 liralık biletler 1000 lira, 1100 lira olmuş. 5 kişilik bir aile İstanbul'dan Trabzon'a gelse, burada anasının babasının yanında bayram geçirse, gitse sadece 15 bin lira neredeyse bir asgari ücret yol parasına gidip geliyor. Bu konuya da hızla bir çözüm bulmak gerekiyor. Seyahat özgürlüğü anayasal bir özgürlüktür, ekonomik krizde artık insanların seyahat özgürlüğü de kısıtlanıyor, bunu da görüyoruz bunu da dile getiriyoruz, itiraz ediyoruz." diye konuştu.

"Gücünü milletten, rengini bayraktan alır Türkiye ittifakı"

Partisinin belediye başkan adaylarına destek isteyen Özel, Trabzon'da yeni bir hikaye yazacaklarını ifade etti.

Özel, bir tarafta Cumhur İttifakı olduğunu dile getirerek, "Ramazan mübarek gün. Söyledikleri sözleri söylemem ama hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar, hatta küfrediyorlar ama biz başka bir yerdeyiz. Biz umudun ittifakıyız, biz sevginin ittifakıyız, biz kardeşliğin ittifakıyız, ötekileştirenlere inat biz kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda yapıyoruz, vicdanlarda yapıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP lideri Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Elbette ittifakımızda aslan sosyal demokratlar var ama ittifakımızda milliyetçi demokratlar var Ahmet'i de çok seven, Ahmet'in de çok saygı duyduğu ülkücü kardeşlerimiz bu ittifakın içinde var. İYİ Partili güzel insanlar, iyi insanlar var. Artık yalandan ve haramdan korkan artık bunlardan uzak duran muhafazakar demokratlar var. Trabzon'un bütün demokratları Trabzon ittifakında var, Türkiye'nin bütün demokratları Türkiye ittifakında var. Türkiye ittifakı gücünü milletimizden alıyor, renklerini bayrağımızdan alıyor. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken milli takım gol atınca kim seviniyorsa, Türkiye ittifakındadır. Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca ay yıldızlı al bayrak yükselirken, İstiklal Marşı okunurken Filenin Sultanlarıyla birlikte kim ağlıyorsa, kim gözyaşı döküyorsa Türkiye ittifakındadır. Gücünü milletten, rengini bayraktan alır Türkiye ittifakı."