CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Cumhuriyetin 100. yılında biz kazanamadık\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Atatürk'ün emaneti bu Cumhuriyet'te yapılması gereken kazanmaktı, biz kazanamadık." dedi.
Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılışı ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma törenine katıldı.
"CHP örgütüne parti binasında seslenirken, 'Burası baba evi' diyorum. Burası da bir baba evi. Çok önemli bir günde çok farklı duyguları birlikte yaşıyoruz. " ifadesini kullanan Özel, Muammer Aksoy'un katledildiği günü dün gibi hatırladığını, 71 yaşında bir Atatürkçü'yü fikirleri ile susturamayanların iki kurşunla susturmaya çalıştığını belirtti.
Özel, 2023 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödüllerinin sahiplerini bulduğu törende, ödül alanları tebrik ederek, Filenin Sultanlarının Cumhuriyetin 100. yılında çok büyük bir başarı elde ettiğini dile getirdi.
Filenin Sultanlarını Avrupa Şampiyonu oldukları anı unutamadığını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben Filenin Sultanlarını izlerken, Avrupa Şampiyonu olduklarında eşim Didem ile beraber izliyordum. Didem dedi ki 'Ağlıyorsun.' Dedim ki 'Ağlıyorum tabii. Cumhuriyetin 100'üncü yılında bizim yapamadığımızı onlar yaptı. Helal olsun onlara.' Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Atatürk'ün emaneti bu Cumhuriyet'te yapılması gereken kazanmaktı, biz kazanamadık. Ama onlar bütün dünyaya karşı çıktılar ve kazandılar. Sonra da böyle kendilerine uzatılan telefondan tabii Türkiye Cumhuriyeti adına tebriki kabul ettiler ama sonra döndüler ve dediler ki 'Bize sultan filan demeyin biz Atatürk'ün kızlarıyız.' 100'üncü yılda aldığımız en büyük ödül budur. Dünyayı dize getiren bir kadın voleybol takımı."
"Vefa borcumuz var"
CHP'nin Genel Başkanı olarak bulunduğu makamın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamı olduğunu ifade eden Özel, "O makamda oturan birisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Atatürk'ü seven, Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan değerlere değer veren, devrimlerine sahip çıkan herkes adına Filenin Sultanlarına, Atatürk'ün kızlarına yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
CHP'nin yaşayan genel başkanları ve hayatta olmayan genel başkanları bulunduğunu dile getiren Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Herkes şunu bilsin ki birileri CHP'nin yaşayan ya da hayatta olmayan genel başkanlarına vefa gösterecekse, bu vefanın bir tane tarifi var. Onların partisini iktidar yapacağız. Başka yolu yoktur. Bunu yapmadan hiçbir genel başkana vefa göstermiş olmayız. Saygıda kusur etmeyiz ama son genel başkanımızdan, ilk genel başkanımıza kadar her birisine vefa borcumuz var. Bu vefa borcu onların partisini iktidar yaparak, Cumhuriyetin kurucu babaları ile husumeti olanları iktidardan uzaklaştırarak olur."
Özel, konuşmaların ardından, kültür sanat alanında Yılın Atatürkçüsü Ödülü'nü Rutkay Aziz'e takdim etti.
Törene, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve davetliler katıldı.
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