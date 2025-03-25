CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu\'nu cezaevinde ziyaret etti

Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel "Bu bayramda Ankara'da bayramlaşmıyoruz.

25.03.2025 13:38  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel "Bu bayramda Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'ın ziyaret etti. Yaklaşık 2 saatten fazla süren ziyaret sonrasında Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Biraz önce Silivri'de dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu 2 değerli belediye başkanını ve yıllardır hepimizin yerine burada tutuklu bulunan gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Ben içerisinde bulunduğum atmosferden bu durumdan Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış ben utanıyorum. Çünkü onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar" dedi.

"Muhalefet ile bayramlaştık iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız"

15 buçuk milyon kişinin CHP'nin kendi içerisinde cumhurbaşkanı adayını belirlediği seçimde oy kullandığını söyleyen Özel, "Bu bayram AK Parti seçmeniyle de MHP seçmeniyle de bayramlaşmaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bayrama kadar 16 muhalefet partisiyle Saraçhane ziyaretlerinde bayramlaştı kucaklaştı. Bu bayramda Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız. Gelip de bana bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak? Onun olmazsa olmaz dediği canı ciğeri hakimi bize kolonya mı dökecek. Tüm belde ve köylerde CHP üyeleri ve 15 buçuk milyon neferi bu bayramda bayramlaşacak. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz şaşırtmaya, güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Marmara, Cezaevi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:44:09. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement