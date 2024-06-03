CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay hasadı yaparak çiftçilerin derdini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay hasadı yaparak çiftçilerin derdini paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize\'de çay hasadı yaparak çiftçilerin derdini paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay bahçesine girerek eline makas alıp çay hasadı yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Özel, çay üreticilerinin zorluklarını ve sorunlarını çözeceklerini belirtti.

03.06.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de girdiği çay bahçesinde eline makas alarak çay hasat ettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Özel, "Çay toplamanın zahmeti de üreticinin derdi de büyük. Çay üreticisinin derdini çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Rize'de katıldığı 'Çay üreticisinin sesini duyuyor, duyuruyoruz' adlı 'Çay Mitingi' öncesi Gündoğdu beldesine bağlı Taşlık köyünde çay toplayan üretici ailelerle bir araya gelip, elinde makasla çay topladığı görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özel, ilk kez çay topladığını belirtiği paylaşımında "Bugün ilk kez çay topladım. Aynur Hanım ve Şerafettin Bey sohbetleriyle eşlik ettiler. Eskiden 1 kilo çay satar, 1 kilo zeytin alırdık diyorlar. Şimdi 100 gram zeytin bile alınamıyor. Çay toplamanın zahmeti de üreticinin derdi de büyük. Çay üreticisinin derdini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Özgür Özel, Rize, Çay, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay hasadı yaparak çiftçilerin derdini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay hasadı yaparak çiftçilerin derdini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement