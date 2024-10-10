CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehitler Abidesinde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehitler Abidesinde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehitler Abidesinde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti kurmaylarıyla birlikte Şehitler Abidesini ziyaret ederek Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

10.10.2024 20:25  Güncelleme: 20:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehitler Abidesinde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

ÇANAKKALE - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti kurmaylarıyla birlikte Şehitler Abidesini ziyaret ederek Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Sembolik şehit mezarları ile Manisalı şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi temaslarda bulunak üzere iki günlük Çanakkale programı için kente geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer, Gökhan Zeybek, parti meclis üyeleri, MYK Üyeleri, milletvekilleri, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ilçe belediye başkanları, 18 ilin belediye başkanları, CHP Çanakkale il, ilçe Kadın- Gençlik Kolları ve partililerin katılımıyla Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesindeki Atatürk Anıtında Çelenk Sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk Sunma töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sembolik şehit mezarları ile Manisalı şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Ardından Şehitler Abidesini gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti kurmaylarıyla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çanakkale'de Belediye binası önündeki halkla buluşma programı için Şehitler Abidesinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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