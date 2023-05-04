İnce'nin "Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim" çağrısına CHP'den ilk yanıt - Son Dakika
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İnce'nin "Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim" çağrısına CHP'den ilk yanıt

04.05.2023 23:21

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim" çağrısına canlı yayında cevap verdi. Özkoç, "Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Sizinle bizim istediğimiz şey eğer Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz. Biz milletin her sesinin Meclis'te yankılanmasını istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 10 gün kala NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

MUHARREM İNCE'NİN ÇAĞRISINA CHP'DEN İLK YANIT

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yüzde 1 oyu bile olmayan Gelecek ve DEVA Partilerini kenara bırakın, kayıtsız destek vereceğim. Benim meselem memleket, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık filan istemiyorum hiçbir şey istemiyorum" çağrısına yanıt veren Özkoç, "Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değildir. O yüzden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Beraber güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE YAŞAYAN İNSANLARIN HAKLARI ELLERİNDEN ALINMIŞTIR"

Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz en doğrusu bu demiyoruz, kendi ideolojimizle, CHP'nin bakış açısıyla başkalarını yarıştırmıyoruz. Biz diyoruz ki, biz bu ülkede yaşayan insanların temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır cumhurbaşkanlığı sistemiyle yüzde 51 ile. İşte biz bunu ortadan kaldırıp birlikte artık daha demokratik bir seçimin yarışın olabileceği parlamenter sistemi birlikte inşa edelim diyoruz."

"İNCE'YE OLUMLU BİR YANIT VEREMİYORSUNUZ ÖYLE Mİ?"

Sunucunun "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine ise Özkoç "Hayır çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey eğer Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz" dedi.

"MİLLETİN HER SESİNİN MECLİS'TE YANKILANMASINI İSTİYORUZ"

Özkoç açıklamasının ardından "Ama Millet İttifakı'ndaki ortaklarınızla yollarınızı ayırma gibi bir durumunuz yok öyle mi?" sorusuyla karşılaşırken, bu kez "Milletin her sesinin Meclis'te yankılanmasını istiyoruz. Demokrasi ve adaletin gerçekleşmesi için bunun arkasında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Muharrem ince şuanakadar hiç bir seçim vaadin de bulunmadı bu demekki başarısız olacak demek Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İnce'nin 'Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim' çağrısına CHP'den ilk yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnce'nin "Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim" çağrısına CHP'den ilk yanıt - Son Dakika
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