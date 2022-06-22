CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifinin 29'uncu maddesinin Anayasa, hukuk ve gazetecilerin özgürlük hakkını gasp olduğunu savunarak, "Külliyen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bugün kürsü arkasında tekrar toplanarak fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bunu her şeye rağmen Genel Kurula getirirlerse, İçtüzüğe uygun haklarımızdan yararlanarak sonuna kadar karşısında olacağız." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yılki orman yangınları nedeniyle meydana gelen kayıpların hesabının sorulacağını söyledi.

İktidarın hala yangınlara karşı tedbir almadığını, Marmaris'te çıkan yangının bu durumu ortaya koyduğunu savunan Özkoç, Türkiye'nin değerlerinin yok olup gitmesinin üstünün örtülmek istendiğini öne sürdü. Özkoç, "Buna asla izin vermeyeceğiz. Gün gelecek Pakdemirli'den, Soylu'dan, Erdoğan'ın kendisinden bu millet adına hukuk hesap soracak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sürekli zamlarla karşı karşıya kaldığını, ekmeğin fiyatının 5 liraya çıktığını belirten Özkoç, asgari ücretin artırılması gerektiğini ancak fiyat artışlarıyla bu şekilde baş edilemeyeceğini dile getirdi. Engin Özkoç, "Eğer zamlara 'dur' demezsek, üretimi desteklemezsek, adaleti ve hukuku tesis etmezsek, ekonomide Cumhuriyetin birikimleriyle yetişmiş ekonomistlerin aklına uymazsak Türkiye iflas eder. Geri dönüşü çok zor bir yola gireriz. İnsanlarımız geçici olarak yoksulluk, açlık yaşamazlar, onlarca yıl süren sıkıntılar yaşarlar. Onun için bu iktidar bitmeli, Tayyip Erdoğan kesinlikle gitmeli." sözlerini sarf etti.

İktidarın gerçekleri söyleyenleri susturmayı istediğini iddia eden Özkoç, bugün bazı basın örgütlerinin basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifine tepki olarak Ankara'da açıklama yaptığını söyledi. Özkoç, "Bu, sansür yasası değil, sansürden daha fazlası. Zaten basın sansür altında eziliyor. Bu, haberi yapan gazeteciyi susturmak, haberi ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Teklifin 29'uncu maddesinin çekileceğinin söylendiğini, dün bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiklerini, CHP'nin ve diğer milletvekillerinin muhalefeti doğrultusunda "haber kaynağını açıklamayan gazeteciye ceza artırımı" hükmünü durdurduklarını anlatan Özkoç, "Ama haberi yapan, gerçeği yazan gazeteci suçlu. Bilgiyi yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Gazeteciler susarsa Türkiye'de sıkıntılar bitecek mi? İnsanlara gerçeği söyletmezseniz cinayetler bitecek mi? Bitmeyecek, sadece görünmez olacaklar. Zalim zalimliğine devam edecek; masum bundan haberdar olmayacak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, haber peşinde olan gazetecilerin susturulamayacağını, bedeli ne olursa olsun onların arkasında dimdik duracaklarını dile getirdi.

"Namuslu yargıçlar görev yapamaz hale gelmiştir"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini anımsatan Özkoç, "Erdoğan, 'Biz enayi değiliz, burası hukuk devleti. Ben burada olduğum müddetçe davayı devretmem.' demişti. Ne oldu Erdoğan'ın sözüne? Erdoğan, yine söylediği sözün arkasında duramadı. Yargıçların tüm söylemlerine, insanların tüm muhalefetine karşın o yüzünü kızarttı ve bugün bu katille kucaklaşacak." ifadelerini kullandı.

"Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının devredilmesine şerh koyan hakimin Kahramanmaraş'a sürüldüğünü" iddia eden Özkoç, " Nimet Demir, kıdemine uygun bir atama olmadığını ve mesleğini bırakmayı düşündüğünü söylemiş. Namuslu yargıçlar artık Türk hukukunda görev yapamaz hale gelmiştir." şeklinde konuştu.

Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen kararı eleştiren Özkoç, "Bir kadın cinayete kurban edildi, üstelik de önceden planlandı. Hunharca paramparça edildi. Ne oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine, hakimlere? Hangi vicdanla bu kararı alıyorlar?" dedi.

"Başka kavgalara çocuklarımızı verecek durumumuz yok"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP'nin "hayır", İYİ Parti'nin "evet" oyu verdiği anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Özkoç, her siyasi partinin kararına saygı duyduklarını belirtti.

Özkoç, ülkenin evlatlarının başka ülkelerde ölmesini istemediklerini ifade ederek, "Başka ülkenin topraklarında, başka kavgalara çocuklarımızı verecek durumumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişen evladın bizim evladımız olduğunu biliyoruz. Vatanı için değil Libya için şehit düşen çocuklar için el kaldırmak istemiyoruz." sözlerini sarf etti.

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili siyasi partiler arasında devam eden görüşmelerin sorulması üzerine Özkoç, dün görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve taleplerini ilettiklerini anlattı. Özkoç, "29'uncu madde Anayasa, hukuk ve gazetecilerin özgürlük hakkını gasptır, külliyen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bugün kürsü arkasında tekrar toplanarak fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bunu her şeye rağmen Genel Kurula getirirlerse, İçtüzüğe uygun haklarımızdan yararlanarak sonuna kadar karşısında olacağız. 29'uncu madde orada durduğu müddetçe diğer maddelerde uzlaşılıp uzlaşılmadığının sözünü dahi etmek istemiyoruz." diye konuştu.