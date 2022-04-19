CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"50 milyar doları Suriyelilere versen bütün Suriyeliler Türkiye'de han hamam sahibi olur"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "50 milyar doları Suriyelilere versen bütün Suriyeliler Türkiye'de han hamam sahibi olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine ilişkin konuşarak, "On metro inşaatı aynı anda devam ediyor. Bu da olağanüstü bir olay. Hiç kimsenin kolay kolay cesaret edip başlatamayacağı projeleri başlatıyor ve sonuçlandırıyor. Finans kaynaklarının tamamını sağlamış durumda. Yerebatan Sarnıcı'nı yeniden inşa ediyor. Orayı, sadece İstanbulluların değil bütün dünyanın hizmetine açacak. Dolayısıyla İstanbullular, Ekrem başkan gibi bir başkana sahip oldukları için son derece mutlular" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, turizm sektöründe 1,5 milyon kişinin sektörde çalıştığına, 4-4,5 milyon kişinin ise dolaylı olarak bu sektöre hizmet verdiğini söyleyerek, "Demokrasinin ve hoşgörünün olduğu yerde turizm canlanır. Bunu sağlayacak olan da bunlar değil. Siz de görüyor, yaşıyorsunuz. Bu iktidar dolara mecbur olduğu için turizme kapılarını açıyor. Dolara mecbur olmasa, o beş yıldızlı otellerin tamamını kapatır. Bundan adım gibi eminim. Mecbur, eli mahkum. 'Dolar gelsin de ne olursa olsun.' anlayışıyla bakıyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaoğlu, Suriyeli sığınmacılara değinerek, sığınmacılara harcanan paranın 50 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "50 milyar doları Suriyelilere versen bütün Suriyeliler Türkiye'de han hamam sahibi olur. Nereye gitti bu para? Asgari ücretin yarısı ile çalışıyorlar, bu insanlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli, 'bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların dönmesine gerek yok' diyor. Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek, daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin mültecilerle falan bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.